Ситуацию в украинском воздушном пространстве контролируют Военно-воздушные силы ВСУ. О возможных угрозах сообщают также мониторинговые сообщества. 24 Канал собрал основную информацию о передвижениях российских БПЛА.
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БПЛА на севере Сумской области – курс на юг. Ударный БПЛА в направлении Харькова с севера. В результате обстрела Немишлянского района города есть раненые. Речь идет о женщинах в возрасте 41, 47 и 71 года. Пострадавшие госпитализированы. Им оказывается медицинская помощь.
Россияне нанесли удар по Харькову
БПЛА на севере Сумской области – курс на юг.
Ударный БПЛА в направлении Харькова с севера.
В результате обстрела Немишлянского района города есть раненые.
Речь идет о женщинах в возрасте 41, 47 и 71 года.
Пострадавшие госпитализированы. Им оказывается медицинская помощь.