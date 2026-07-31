Ситуацію в українському небі контролюють у Повітряних силах ЗСУ. Про можливі загрози пишуть також моніторингові спільноти. 24 Канал зібрав головне про рух російських БпЛА.
Що відомо про ворожу атаку?
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Куди летять дрони?
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Окупанти вдарили по Київському району Харкова. Влучання дрона сталося в гаражному кооперативі. БпЛА на півночі Сумщини – курс південний. Ударний БпЛА у напрямку Харкова з півночі. Внаслідок влучання по Немишлянському району міста є поранені. Йдеться про жінок віком 41, 47 та 71 рік. Постраждалих госпіталізували. Їм надається медична допомога.
Росіяни вдарили по Харкову
Окупанти вдарили по Київському району Харкова. Влучання дрона сталося в гаражному кооперативі.
БпЛА на півночі Сумщини – курс південний.
Ударний БпЛА у напрямку Харкова з півночі.
Внаслідок влучання по Немишлянському району міста є поранені.
Йдеться про жінок віком 41, 47 та 71 рік.
Постраждалих госпіталізували. Їм надається медична допомога.