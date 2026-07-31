Ситуацію в українському небі контролюють у Повітряних силах ЗСУ. Про можливі загрози пишуть також моніторингові спільноти. 24 Канал зібрав головне про рух російських БпЛА.

Що відомо про ворожу атаку?

Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.

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Куди летять дрони?

22:22, 31 липня

Окупанти вдарили по Київському району Харкова. Влучання дрона сталося в гаражному кооперативі.

21:54, 31 липня

БпЛА на півночі Сумщини – курс південний.

21:45, 31 липня

Ударний БпЛА у напрямку Харкова з півночі.

21:19, 31 липня

Росіяни вдарили по Харкову

Внаслідок влучання по Немишлянському району міста є поранені.

Йдеться про жінок віком 41, 47 та 71 рік.

Постраждалих госпіталізували. Їм надається медична допомога.