Летело более 300 БпЛА, среди них – 81 реактивный: сколько российских целей сбило ПВО за ночь

В ночь на 4 ноября российские войска провели атаку на Украину с помощью 310 ударных беспилотников с разных направлений. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 272 вражеские цели, 64 из которых были реактивными.

Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ, отметив, что воздушная атака продолжалась с 18:00 3 ноября.

Что известно об атаке

Для отражения массированного удара были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.

По данным военных, в целом противник применил дроны типа Shahed, "Гербера" и аппараты-имитаторы "Пародия". Среди них зафиксировали 81 реактивный аппарат. Пуски осуществлялись с территории России – районов городов Орел, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из временно оккупированных Донецка и крымского Гвардейского.

По состоянию на 8:00 4 ноября противовоздушная оборона сбила и подавила 272 беспилотника, в том числе 64 реактивных.

Зафиксированы попадания в 19 точках, а обломки сбитых целей упали еще в 15 точках.

В то же время более 20 ударных БПЛА все еще находятся в воздушном пространстве, поэтому боевые действия продолжаются.

Напомним, что россияне нанесли удар по предприятию в Днепре. Вспыхнул пожар, есть раненые.

Также Россия совершила атаку дронами энергетику Тернопольской области. Громко было и в Ровенской области, и в других регионах Украины.