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УАБы в Сумы с севера! УАБы в Днепропетровскую область! БПЛА на Харьков с севера Повторные запуски УАБ в Донецкую область! БПЛА на севере Кировоградской области в западном направлении Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения в прифронтовых районах! УАБы в Донецкую область! Отражение угрозы применения баллистического оружия. Реактивный БПЛА на Сумы с востока Угроза применения баллистического оружия с востока Реактивный БПЛА в направлении Измаила с востока БПЛА на Харьков с севера Реактивный БПЛА в Черноморске из акватории Черного моря Реактивный БПЛА на Сумы с востока Реактивный БПЛА на юге Одесской области с Черного моря Реактивный БПЛА в Измаиле Реактивный БПЛА движется в направлении Катлабуга Реактивный БПЛА на юге Одесской области с Черного моря
УАБы в Сумы с севера!
УАБы в Днепропетровскую область!
БПЛА на Харьков с севера
Повторные запуски УАБ в Донецкую область!
БПЛА на севере Кировоградской области в западном направлении
Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении!
Угроза применения авиационных средств поражения в прифронтовых районах!
УАБы в Донецкую область!
Отражение угрозы применения баллистического оружия.
Реактивный БПЛА на Сумы с востока
Угроза применения баллистического оружия с востока
Реактивный БПЛА в направлении Измаила с востока
БПЛА на Харьков с севера
Реактивный БПЛА в Черноморске из акватории Черного моря
Реактивный БПЛА на Сумы с востока
Реактивный БПЛА на юге Одесской области с Черного моря
Реактивный БПЛА в Измаиле
Реактивный БПЛА движется в направлении Катлабуга
Реактивный БПЛА на юге Одесской области с Черного моря