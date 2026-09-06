"24 Канал" следит за развитием событий и собирает все подробности атаки.

Где фиксируют ударные дроны?


Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

21:25, 6 сентября

УАБы в Сумы с севера!

21:23, 6 сентября

УАБы в Днепропетровскую область!

21:15, 6 сентября

БПЛА на Харьков с севера

21:10, 6 сентября

Повторные запуски УАБ в Донецкую область!

21:05, 6 сентября

БПЛА на севере Кировоградской области в западном направлении

20:52, 6 сентября

Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении!

Угроза применения авиационных средств поражения в прифронтовых районах!

20:50, 6 сентября

УАБы в Донецкую область!

20:37, 6 сентября

Отражение угрозы применения баллистического оружия.

20:26, 6 сентября

Реактивный БПЛА на Сумы с востока

20:22, 6 сентября

Угроза применения баллистического оружия с востока

20:19, 6 сентября

Реактивный БПЛА в направлении Измаила с востока

20:19, 6 сентября

БПЛА на Харьков с севера

20:11, 6 сентября

Реактивный БПЛА в Черноморске из акватории Черного моря

20:08, 6 сентября

Реактивный БПЛА на Сумы с востока

20:05, 6 сентября

Реактивный БПЛА на юге Одесской области с Черного моря

19:47, 6 сентября

Реактивный БПЛА в Измаиле

19:40, 6 сентября

Реактивный БПЛА движется в направлении Катлабуга

19:32, 6 сентября

Реактивный БПЛА на юге Одесской области с Черного моря

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