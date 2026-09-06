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Де фіксують ударні дрони?


Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті


20:26, 6 вересня

Реактивний БпЛА на Суми зі сходу

20:22, 6 вересня

Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу

20:19, 6 вересня

Реактивний БпЛА у напрямку Ізмаїла зі сходу

20:19, 6 вересня

БпЛА на Харків із півночі

20:11, 6 вересня

Реактивний БпЛА на Чорноморськ з акваторії Чорного моря

20:08, 6 вересня

Реактивний БпЛА на Суми зі сходу

20:05, 6 вересня

Реактивний БпЛА на південь Одещини з Чорного моря

19:47, 6 вересня

Реактивний БпЛА на Ізмаїл

19:40, 6 вересня

Реактивний БпЛА прямує у напрямку Катлабугу

19:32, 6 вересня

Реактивний БпЛА на південь Одещини з Чорного моря

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