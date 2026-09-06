24 Канал стежить за розвитком подій та збирає всі деталі атаки.
Де фіксують ударні дрони?
Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті
Не користуєтесь Telegram?
24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Реактивний БпЛА на Суми зі сходу Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу Реактивний БпЛА у напрямку Ізмаїла зі сходу БпЛА на Харків із півночі Реактивний БпЛА на Чорноморськ з акваторії Чорного моря Реактивний БпЛА на Суми зі сходу Реактивний БпЛА на південь Одещини з Чорного моря Реактивний БпЛА на Ізмаїл Реактивний БпЛА прямує у напрямку Катлабугу Реактивний БпЛА на південь Одещини з Чорного моря
Реактивний БпЛА на Суми зі сходу
Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу
Реактивний БпЛА у напрямку Ізмаїла зі сходу
БпЛА на Харків із півночі
Реактивний БпЛА на Чорноморськ з акваторії Чорного моря
Реактивний БпЛА на Суми зі сходу
Реактивний БпЛА на південь Одещини з Чорного моря
Реактивний БпЛА на Ізмаїл
Реактивний БпЛА прямує у напрямку Катлабугу
Реактивний БпЛА на південь Одещини з Чорного моря