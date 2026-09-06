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24 Канал Новости Украины По всей Украине растет тревога: где были зафиксированы вражеские БПЛА
6 сентября, 20:47
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По всей Украине растет тревога: где были зафиксированы вражеские БПЛА

Вероника Соцкова

Вечером 6 сентября враг вновь запустил по Украине ударные беспилотники. В ряде областей объявлена воздушная тревога, а силы ПВО ведут огонь по целям.

"24 Канал" следит за развитием событий и собирает все подробности атаки.

Где фиксируют ударные дроны?


Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

 

 

21:25, 06 сентября

УАБы в Сумы с севера!

21:23, 06 сентября

УАБы в Днепропетровскую область!

21:15, 06 сентября

БПЛА на Харьков с севера

21:10, 06 сентября

Повторные запуски УАБ в Донецкую область!

21:05, 06 сентября

БПЛА на севере Кировоградской области в западном направлении

20:52, 06 сентября

Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении!

Угроза применения авиационных средств поражения в прифронтовых районах!

20:50, 06 сентября

УАБы в Донецкую область!

20:37, 06 сентября

Отражение угрозы применения баллистического оружия.

20:26, 06 сентября

Реактивный БПЛА на Сумы с востока

20:22, 06 сентября

Угроза применения баллистического оружия с востока

20:19, 06 сентября

Реактивный БПЛА в направлении Измаила с востока

20:19, 06 сентября

БПЛА на Харьков с севера

20:11, 06 сентября

Реактивный БПЛА в Черноморске из акватории Черного моря

20:08, 06 сентября

Реактивный БПЛА на Сумы с востока

20:05, 06 сентября

Реактивный БПЛА на юге Одесской области с Черного моря

19:47, 06 сентября

Реактивный БПЛА в Измаиле

19:40, 06 сентября

Реактивный БПЛА движется в направлении Катлабуга

19:32, 06 сентября

Реактивный БПЛА на юге Одесской области с Черного моря