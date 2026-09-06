По всей Украине растет тревога: где были зафиксированы вражеские БПЛА

Вечером 6 сентября враг вновь запустил по Украине ударные беспилотники. В ряде областей объявлена воздушная тревога, а силы ПВО ведут огонь по целям.

"24 Канал" следит за развитием событий и собирает все подробности атаки.

Где фиксируют ударные дроны?



Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте