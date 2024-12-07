Пока мировые лидеры празднуют открытие возрожденного из пепла Собора Парижской Богоматери, оккупанты снова нацелены на то, чтобы вызвать еще большие разрушения, передает 24 Канал.
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Днепр – ударные БпЛА с юга в направлении города.
1. БпЛА на севере Черниговщины в юго-западном направлении.
2. Несколько групп БпЛА на Днепропетровщине в северо-западном направлении.
3. Несколько групп БпЛА на Харьковщине, курс западный.
Черниговская область – угроза ударных БпЛА.
1. Группа БпЛА на юге Харьковщины, курс западный.
2. Группа БпЛА на Днепропетровщине курсом на Павлоградский район.
3. Несколько групп БпЛА на границе Харьковской и Донецкой областей в юго-западном направлении.
Ударный БпЛА – на Запорожье, курс на Днепропетровщину.
Группа ударных БпЛА на границе Харьковской и Донецкой областей движется в юго-западном направлении.
Воздушные силы сообщили об ударных дронах на Харьковщине и Донетчине.