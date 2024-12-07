Поки світові лідери святкують відкриття відродженого з попелу Собору Паризької Богоматері, окупанти знову націлені на те, аби спричинити ще більші руйнування, передає 24 Канал.

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21:28, 7 грудня

Дніпро – ударні БпЛА з півдня у напрямку міста.

21:26, 7 грудня

1. БпЛА на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку.
2. Декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку.
3. Декілька груп БпЛА на Харківщині, курс західний.

21:10, 7 грудня

Чернігівська область – загроза ударних БпЛА.

20:56, 7 грудня

1. Група БпЛА на півдні Харківщини, курс західний.
2. Група БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Павлоградський район.
3. Декілька груп БпЛА на межі Харківської та Донецької областей у південно-західному напрямку.

20:31, 7 грудня

Ударний БпЛА – на Запоріжжі, курс на Дніпропетровщину.

20:24, 7 грудня

Група ударних БпЛА на межі Харківської та Донецької областей рухається у південно-західному напрямку.

20:21, 7 грудня

Повітряні сили повідомили про ударні дрони на Харківщині і Донеччині.