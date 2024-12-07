20:56, 7 грудня

1. Група БпЛА на півдні Харківщини, курс західний.

2. Група БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Павлоградський район.

3. Декілька груп БпЛА на межі Харківської та Донецької областей у південно-західному напрямку.