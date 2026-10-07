Дроны вновь нацелились на Украину: куда летят "Шахеды"
Российская армия продолжает запускать все новые и новые группы ударных дронов. Из-за угрозы атаки в некоторых местах объявлена воздушная тревога.
О передвижениях вражеских беспилотников сообщает "24 Канал", собрав информацию от Воздушных сил и мониторинговых сообществ.
Что известно об атаке?
Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона. Берегите себя!
Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте
Киев: реактивный БПЛА, курс на Оболонь. Киев: реактивный БПЛА, курс на Вышгород. Киев: реактивный БПЛА, курс на Вишневое. Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Ирпеня. УАБы в Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях. Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Васильков. Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Гостомеля. Киев: реактивный БПЛА, курс на Чабаны/Вишневое. Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Васильков. Белая Церковь: реактивный БПЛА в направлении города. Одесса: БПЛА над городом. Киев: реактивный БПЛА, курс на Почайна. Киев: реактивный БПЛА, курс на Оболонь. Реактивный БПЛА в Винницкой области, направляется в сторону Оратова. Киев: реактивный БПЛА, курс на Шулявку. Киев: реактивный БПЛА, курс на Крюковщину. Киев: реактивный БПЛА, курс на Нивки.
Киев: реактивный БПЛА, курс на Оболонь.
Киев: реактивный БПЛА, курс на Вышгород.
Киев: реактивный БПЛА, курс на Вишневое.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Ирпеня.
УАБы в Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Васильков.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Гостомеля.
Киев: реактивный БПЛА, курс на Чабаны/Вишневое.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Васильков.
Белая Церковь: реактивный БПЛА в направлении города.
Одесса: БПЛА над городом.
Киев: реактивный БПЛА, курс на Почайна.
Киев: реактивный БПЛА, курс на Оболонь.
Реактивный БПЛА в Винницкой области, направляется в сторону Оратова.
Киев: реактивный БПЛА, курс на Шулявку.
Киев: реактивный БПЛА, курс на Крюковщину.
Киев: реактивный БПЛА, курс на Нивки.