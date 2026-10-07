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24 Канал Новости Украины Дроны вновь нацелились на Украину: куда летят "Шахеды"
7 октября, 19:54
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Дроны вновь нацелились на Украину: куда летят "Шахеды"

Татьяна Бабич

Российская армия продолжает запускать все новые и новые группы ударных дронов. Из-за угрозы атаки в некоторых местах объявлена воздушная тревога.

О передвижениях вражеских беспилотников сообщает "24 Канал", собрав информацию от Воздушных сил и мониторинговых сообществ.

Что известно об атаке?

Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона. Берегите себя!

Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте

 

20:49, 07 октября

Киев: реактивный БПЛА, курс на Оболонь.

20:48, 07 октября

Киев: реактивный БПЛА, курс на Вышгород.

20:23, 07 октября

Киев: реактивный БПЛА, курс на Вишневое.

20:21, 07 октября

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Ирпеня.

20:20, 07 октября

УАБы в Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.

20:14, 07 октября

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Васильков.

20:14, 07 октября

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Гостомеля.

20:09, 07 октября

Киев: реактивный БПЛА, курс на Чабаны/Вишневое.

20:07, 07 октября

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Васильков.

20:03, 07 октября

Белая Церковь: реактивный БПЛА в направлении города.

19:57, 07 октября

19:37, 07 октября

19:23, 07 октября

19:20, 07 октября

Одесса: БПЛА над городом.

19:18, 07 октября

Киев: реактивный БПЛА, курс на Почайна.

19:17, 07 октября

Киев: реактивный БПЛА, курс на Оболонь.

19:17, 07 октября

Реактивный БПЛА в Винницкой области, направляется в сторону Оратова.

19:05, 07 октября

Киев: реактивный БПЛА, курс на Шулявку.

19:05, 07 октября

19:04, 07 октября

19:01, 07 октября

Киев: реактивный БПЛА, курс на Крюковщину.

19:00, 07 октября

Киев: реактивный БПЛА, курс на Нивки.