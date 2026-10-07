Дроны вновь нацелились на Украину: куда летят "Шахеды"

Российская армия продолжает запускать все новые и новые группы ударных дронов. Из-за угрозы атаки в некоторых местах объявлена воздушная тревога.

О передвижениях вражеских беспилотников сообщает "24 Канал", собрав информацию от Воздушных сил и мониторинговых сообществ.

Что известно об атаке?

Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона. Берегите себя!

Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте