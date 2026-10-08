Враг запустил на Украину дроны с нескольких направлений: где существует угроза атаки

Российские войска продолжают терроризировать население украинских городов. Из-за волны новых ударных беспилотников в некоторых местах объявлена воздушная тревога.

Ситуацию держат под контролем Воздушные силы ВСУ. 24 Канал, опираясь на их данные, пишет главное про вражескую атаку.

Где существует опасность обстрела?

Прежде всего призываем вас быть внимательными и осторожными и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.

Куда летят "Шахеды": смотрите карту тревог