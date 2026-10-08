Враг запустил на Украину дроны с нескольких направлений: где существует угроза атаки
Российские войска продолжают терроризировать население украинских городов. Из-за волны новых ударных беспилотников в некоторых местах объявлена воздушная тревога.
Ситуацию держат под контролем Воздушные силы ВСУ. 24 Канал, опираясь на их данные, пишет главное про вражескую атаку.
Где существует опасность обстрела?
Прежде всего призываем вас быть внимательными и осторожными и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.
Куда летят "Шахеды": смотрите карту тревог
Реактивный БПЛА над Киевским водохранилищем в направлении Вышгорода/Киева. Боярка! Что еще один реактивный БПЛА на Обухов с юга. Группа реактивных БПЛА направляется в сторону Чернигова. Реактивный БПЛА в Житомирской области, пролетел мимо Овруча курсом на запад. Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Броваров с севера. Николаевская область: реактивный БПЛА в Очаков из акватории Черного моря. УАБы на север Харьковской области. Реактивный БПЛА, направляющийся в Белую Церковь с юга. Луцк! Винницкая область: реактивный БПЛА направляется в сторону Погребища. Далее – через Волынь, в направлении Ковеля. Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Гостомеля.
Реактивный БПЛА над Киевским водохранилищем в направлении Вышгорода/Киева.
Боярка!
Что еще один реактивный БПЛА на Обухов с юга.
Группа реактивных БПЛА направляется в сторону Чернигова.
Реактивный БПЛА в Житомирской области, пролетел мимо Овруча курсом на запад.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Броваров с севера.
Николаевская область: реактивный БПЛА в Очаков из акватории Черного моря.
УАБы на север Харьковской области.
Реактивный БПЛА, направляющийся в Белую Церковь с юга.
Луцк!
Винницкая область: реактивный БПЛА направляется в сторону Погребища.
Далее – через Волынь, в направлении Ковеля.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Гостомеля.