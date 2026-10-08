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24 Канал Новости Украины Враг запустил на Украину дроны с нескольких направлений: где существует угроза атаки
8 октября, 20:36
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Враг запустил на Украину дроны с нескольких направлений: где существует угроза атаки

Татьяна Бабич

Российские войска продолжают терроризировать население украинских городов. Из-за волны новых ударных беспилотников в некоторых местах объявлена воздушная тревога.

Ситуацию держат под контролем Воздушные силы ВСУ. 24 Канал, опираясь на их данные, пишет главное про вражескую атаку.

Где существует опасность обстрела?

Прежде всего призываем вас быть внимательными и осторожными и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.

 

Куда летят "Шахеды": смотрите карту тревог

21:58, 08 октября

Реактивный БПЛА над Киевским водохранилищем в направлении Вышгорода/Киева.

21:51, 08 октября

Боярка!

21:41, 08 октября

Что еще один реактивный БПЛА на Обухов с юга.

21:34, 08 октября

21:28, 08 октября

Группа реактивных БПЛА направляется в сторону Чернигова.

21:22, 08 октября

Реактивный БПЛА в Житомирской области, пролетел мимо Овруча курсом на запад.

21:20, 08 октября

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Броваров с севера.

20:59, 08 октября

Николаевская область: реактивный БПЛА в Очаков из акватории Черного моря.

УАБы на север Харьковской области.

20:57, 08 октября

20:45, 08 октября

Реактивный БПЛА, направляющийся в Белую Церковь с юга.

20:31, 08 октября

Луцк!

20:27, 08 октября

Винницкая область: реактивный БПЛА направляется в сторону Погребища.

20:26, 08 октября

Далее – через Волынь, в направлении Ковеля.

20:21, 08 октября

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Гостомеля.