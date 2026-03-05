Неизвестные БпЛА атаковали оккупированную Россией Абхазию: часть населения остались без света
- Десятки неизвестных дронов атаковали оккупированную Абхазию, повредив линию электропередач в селе Очамчирского района, что оставило часть потребителей без света.
- Местное Минобороны заявило, что 99% дронов было уничтожено силами ПВО, а власти не предупредили жителей об атаке.
В среду, 4 марта, над оккупированной Россией Абхазией заметили немало неизвестных дронов. Обломки одного из БпЛА повредили линию электропередач – часть потребителей населенного пункта Пакуаш осталась без света.
Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
Смотрите также "Саратов такого еще не видел": какие серьезные поражения понесла Россия из-за украинских дронов
Что известно о пролете дронов в Абхазии?
Десятки неизвестных дронов атаковали оккупированную россиянами Абхазию. Жители массово распространяют видео в соцсетях, на которых виднеются беспилотники самолетного типа.
Местные СМИ жалуются, что власти их не предупредили об атаке неизвестных БПЛА.
То есть весь день летают вражеские БпЛА, а мы узнаем об этом только сейчас,
– пишет медиа.
Впоследствии местное Минобороны прокомментировало инцидент и заявило, что якобы силы ПВО и РЭБ "останавливают нарушения воздушного пространства" неизвестными аппаратами и призывают сохранять спокойствие и не приближаться к обнаруженным на земле БПЛА или их обломков.
Части сбитого беспилотника обнаружили в одном из сел Очамчирского района – там дрон повредил линию электропередач, поэтому жители населенного пункта Пакуаш осталась без света.
Впоследствии власти заявили, что на регион летело около 30 БпЛА, некоторые из них группами по 5 – 7 дронов.
Вчера (4 марта – 24 Канал) мы столкнулись с беспрецедентно массовым применением БпЛА. Сегодня, когда падение аппаратов зафиксировано во многих населенных пунктах, скрывать уже нечего: идет совместная работа ПВО Абхазии и России,
– признался генерал-лейтенант Адгур Гумба.
По его словам, якобы 99% дронов, которые направлялись на регион были уничтожены силами ПВО.
Дроны в небе над Абхазией: смотрите видео
Дрон упал в одном из сел Очамчирского района: смотрите видео
Где недавно работала российская ПВО?
Украинские дроны активно уничтожают российские системы ПВО в Мариуполе, говорится о в частности С-300 и С-400.
В ночь на 4 марта российский Саратов и Энгельс атаковали беспилотники – там расположена авиабаза. В течение примерно 2 часов в разных районах городов прозвучало более 60 взрывов.
В ночь на 5 марта взрывы гремели в Сочи, Анапе, Армавире Анапе Армавире. Известно, что в аэропорту Сочи ввели ограничения на взлет и посадку из-за атак. Это повлекло за собой задержку десятков самолетов.