Неизвестные БпЛА атаковали оккупированную Россией Абхазию: часть населения остались без света

В среду, 4 марта, над оккупированной Россией Абхазией заметили немало неизвестных дронов. Обломки одного из БпЛА повредили линию электропередач – часть потребителей населенного пункта Пакуаш осталась без света.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Что известно о пролете дронов в Абхазии?

Десятки неизвестных дронов атаковали оккупированную россиянами Абхазию. Жители массово распространяют видео в соцсетях, на которых виднеются беспилотники самолетного типа.

Местные СМИ жалуются, что власти их не предупредили об атаке неизвестных БПЛА.

То есть весь день летают вражеские БпЛА, а мы узнаем об этом только сейчас,

– пишет медиа.

Впоследствии местное Минобороны прокомментировало инцидент и заявило, что якобы силы ПВО и РЭБ "останавливают нарушения воздушного пространства" неизвестными аппаратами и призывают сохранять спокойствие и не приближаться к обнаруженным на земле БПЛА или их обломков.

Части сбитого беспилотника обнаружили в одном из сел Очамчирского района – там дрон повредил линию электропередач, поэтому жители населенного пункта Пакуаш осталась без света.

Впоследствии власти заявили, что на регион летело около 30 БпЛА, некоторые из них группами по 5 – 7 дронов.

Вчера (4 марта – 24 Канал) мы столкнулись с беспрецедентно массовым применением БпЛА. Сегодня, когда падение аппаратов зафиксировано во многих населенных пунктах, скрывать уже нечего: идет совместная работа ПВО Абхазии и России,

– признался генерал-лейтенант Адгур Гумба.

По его словам, якобы 99% дронов, которые направлялись на регион были уничтожены силами ПВО.

