Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 каналу, что сегодня происходит масштабирование ударов с Запорожского направления на Приазовскую часть Донецкой области. Он объяснил, какая цель этих действий украинских сил.

Что происходит в Мариуполе?

Андрющенко заметил, что в районе Мариуполя происходит то же, что и год назад в Запорожье.

Мариуполь был достаточно плотно закрыт ПВО, ведь это – первая линия российской противовоздушной обороны для Ростовской области, для Кубани, она также закрывает Азовское море,

– сказал он.

Поэтому сначала выбиваются остатки систем противовоздушной обороны и благодаря этому, по словам руководителя Центра изучения оккупации, происходят поражения и по Мариупольскому району в Мангушской громаде. Там под ударами оказались два очень важных пункта. Речь идет о базе военной и связи и о складе, который был расположен на побережье моря, так называемый "Рыбцех".

"Ночью 4 марта в Мариуполе тоже было громко. Это был транзит, который двигался на Саратов, на Энгельс. Все наблюдали мощную атаку – Саратов такого еще не видел. Там более 60 взрывов прозвучали над городом, и это означает, что очень большое количество дронов летело по разным направлениям", – объяснил Петр Андрющенко.

Важно! Ночью 4 марта Саратов и Энгельс, где расположена авиабаза, в России атаковали беспилотники. В течение примерно 2 часов в разных районах городов прозвучало более 60 взрывов. В результате ударов оба города частично остались без света. Местные власти назвали эту атаку самой массированной за год и сообщили о повреждении гражданской инфраструктуры.

Часть этих дронов, по его словам, курсировала через Мариуполь, которые пытались сбить. Кроме того, после взрывов с территории комбината Азовсталь поднимался дым. Именно там, обычно расположены системы противовоздушной обороны. Одна из них находилась на Шлаковой горе в море, и была ликвидирована. Однако она не последняя.

Вообще россияне по Мариуполю расставляют большое количество систем противовоздушной обороны. Они не размещают С-300, С-400 в самом городе, но системы "Бук" и "Тор" расположены, как отметил руководитель Центра изучения оккупации, непосредственно в жилой застройке.

Какая ситуация в Мариуполе?