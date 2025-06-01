Россияне заявляют, что их атаковали БпЛА, которых выпустили из фур: очевидцы показали видео

В воскресенье, 1 июня, беспилотники атаковали ряд крупнейших авиабаз Кремля и места размещения стратегической авиации врага. Россияне жалуются, что атаку осуществили дроны, которые вылетели из разных транспортных средств.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что россияне говорят об атаке дронов

СБУ провела уникальную спецоперацию, уничтожив российскую стратегическую авиацию. Очевидцы атаки заявляют, что дроны якобы вылетали из транспортных средств.

Вид фуры, по словам россиян, с которой якобы запускали дроны: смотрите фото российских СМИ

БпЛА вылетает из фуры: смотрите видео

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что произошла атака на воинскую часть в поселке Среднее. По его словам, беспилотники якобы выпустили из фуры и ее потом заблокировали.

Россияне говорят, что на видео – фура, из которой вылетели беспилотники, атаковавшие Иркутскую область: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика 18+)

Россияне отметили, что было якобы атаковано несколько поселков в Иркутске, Рязани и Мурманске. Губернаторы областей официально подтвердили, что под ударом были военные аэродромы. Предварительно, по словам россиян, в Усольском районе Иркутской области БПЛА запускали с фуры.

Момент запуска дрона с фуры: смотрите видео очевидцев (осторожно, нецензурная лексика 18+)

СБУ подтвердила проведение операции "Паутина" на территории России. Служба более полутора лет готовила спецоперацию, в результате которой был поражен 41 самолет стратегической российской авиации. Эта задача была сверхсложной с логистической точки зрения.