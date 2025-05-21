Дроны могли атаковать Болховский завод полупроводниковых приборов в Орловской области
- Ночью 21 мая в Орловской области России, вероятно, под атакой беспилотников был Болховский завод полупроводниковых приборов.
- Завод является важным элементом российской военной промышленности и находится под международными санкциями. Его продукция используется в системах связи, управления, РЭБ и тренажерах для танков и ракетных комплексов.
Ночью 21 мая в Орловской области России прогремели взрывы. Вероятно, под атакой беспилотников был Болховский завод полупроводниковых приборов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ и телеграм-каналы.
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Атака дронов на Болховский завод полупроводниковых приборов
Неизвестные беспилотники, вероятно, атаковали российское предприятие в городе Болхов Орловской области. Россияне жаловались на взрывы.
В сети пишут, что в Болхове горит завод полупроводниковых приборов. Официальных заявлений оккупантов пока не было.
Прилеты в Болхове / Фото из сети
Болховский завод полупроводниковых приборов (АО "БЗПП" – это важный элемент российской военной промышленности. Его основной сферой деятельности является разработка и производство изделий электронной техники для радиоэлектронной аппаратуры.
Это предприятие производит микросхемы, полупроводники, индикаторы, микросборки и "вечные батарейки" для радиоэлектронной аппаратуры. Его продукция используется в системах связи, управления, РЭБ и тренажерах для танков и ракетных комплексов.
Завод сотрудничает с концерном "Созвездие" и другими структурами оборонно-промышленного комплекса России.
Кстати, завод находится под международными санкциями. Однако продолжает активно работать. Так, некоторые источники сообщают, что предприятие ежегодно выпускается до 3 миллионов приборов. На нем работают около 700 сотрудников.
Где расположен Болховский завод полупроводниковых приборов: смотрите на карте