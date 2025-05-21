Дроны могли атаковать Болховский завод полупроводниковых приборов в Орловской области

Ночью 21 мая в Орловской области России прогремели взрывы. Вероятно, под атакой беспилотников был Болховский завод полупроводниковых приборов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ и телеграм-каналы.

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Атака дронов на Болховский завод полупроводниковых приборов

Неизвестные беспилотники, вероятно, атаковали российское предприятие в городе Болхов Орловской области. Россияне жаловались на взрывы.

В сети пишут, что в Болхове горит завод полупроводниковых приборов. Официальных заявлений оккупантов пока не было.

Прилеты в Болхове / Фото из сети

Болховский завод полупроводниковых приборов (АО "БЗПП" – это важный элемент российской военной промышленности. Его основной сферой деятельности является разработка и производство изделий электронной техники для радиоэлектронной аппаратуры.

Это предприятие производит микросхемы, полупроводники, индикаторы, микросборки и "вечные батарейки" для радиоэлектронной аппаратуры. Его продукция используется в системах связи, управления, РЭБ и тренажерах для танков и ракетных комплексов.

Завод сотрудничает с концерном "Созвездие" и другими структурами оборонно-промышленного комплекса России.

Кстати, завод находится под международными санкциями. Однако продолжает активно работать. Так, некоторые источники сообщают, что предприятие ежегодно выпускается до 3 миллионов приборов. На нем работают около 700 сотрудников.

Где расположен Болховский завод полупроводниковых приборов: смотрите на карте