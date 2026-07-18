"Иногда мы перегрызаем оптоволокно зубами": как в "Хартии" уничтожают дроны, приближающиеся к Харькову

По меньшей мере четыре FPV-дрона провели атаку на различные районы Харькова 15 июля. В частности, враг нанес удары по многоэтажным домам. Один из них упал на асфальт рядом с домом, второй – на оживленном перекрестке.

Об этом рассказала корреспондент 24 Канала из Харькова Анна Черненко, отметив, что четыре FPV-дрона, долетевшие до Харькова, свидетельствуют о том, что противник запускал их массированно, ведь перед городом установлена многоуровневая система защиты: каждая позиция уничтожает максимально возможное для себя количество российских БпЛА.

Как бойцы "Хартии" противодействуют дронам на оптоволокне

Ситуация с безопасностью в контексте атак дронов на оптоволокно ухудшилась для Харькова с середины мая. Уже были летальные случаи в результате использования противником такого типа оружия.

Среди тех, кто защищает Харьков и пригороды – бойцы "Хартии". В частности, они противодействуют таким беспилотникам. Корреспондент рассказала о военном с позывным "Мага", который служит в составе антидроновых постов. Он со своими побратимами недавно спас пассажирский автобус от атаки дрона.

О ситуации в Харькове: смотрите видео

Военный рассказал, что находился на боевом дежурстве. Дрон заметили в 11:30. На перекрестке с обеих сторон стояли автомобили, было шумно, БпЛА летел над туннелем. Увидев в нем нишу, он нагло проник в нее и продолжил движение в направлении Харькова.

За 3 минуты до этого проехал маршрутный автобус с людьми. Дрон выбрал его своей целью и постепенно полетел за ним. Поскольку он находился на оптоволокне, то двигался медленно, что позволило нам вовремя среагировать и сбить его методом разрыва волокна, так как возможности применить к нему огнестрельное оружие не было. Конечно, был риск самоподрыва, но расстояние позволяло нам использовать этот метод,

– рассказал военный.

Он подчеркнул, что враг все чаще выбирает для ударов гражданские цели, в частности общественный транспорт, где скапливается много людей. Российские оккупанты действуют жестоко, чтобы нанести максимальный ущерб населению. Участок, где несет службу "Мага", больше всего страдает от дронов с радиоуправлением, оптоволоконных и "Молний". Это основные типы БпЛА, которые россияне используют против Харькова и пригородов.

Приходится сбивать дроны в основном из дробовика, использовать противодроновые патроны, а иногда буквально перегрызать оптоволокно зубами: это когда дрон уже направился в цель и нет возможности стрелять по нему, потому что перед ним находятся автомобили с гражданскими. При перегрызании оптоволокна дрон теряет сигнал и падает,

– пояснил военный.

К сведению! " Хартия" открыла сбор средств на приобретение запчастей для экипажей роты БпЛА. Присоединиться можно, сделав пожертвование, отсканировав телефоном указанный ниже QR-код.