24 Канал собрал все, что известно о ночи взрывов в России.

Какие предприятия могли оказаться под ударом дронов и ракет?

В Волгоградской области взрывы прогремели на территории АО "Себряковцемент". Перед этим в регионе объявили о ракетной и дронной опасности.

В России прогремели взрывы на территории завода "Себряковцемент": смотрите видео

По предварительным данным, взрыв произошел в районе цементной печи №5. На предприятие выехали пожарные экипажи, а обнародованные кадры показывают густой дым над территорией завода.



Последствия взрыва в Волгоградской области / Фото с телеграм-канала Exilenova+



OSINT-каналы утверждают, что взрыв прогремел в районе печи №5 / Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩

Российские паблики также сообщали о возможных погибших на предприятии. В то же время официального подтверждения этой информации пока нет.



Россияне обсуждают количество погибших после атаки / Фото с телеграм-канала Exilenova+

Еще одним возможным местом атаки стала Сизрань в Самарской области. Там сообщали о движении ударных беспилотников в направлении Сизранского НПЗ "Роснафты". После атаки в промышленной зоне предприятия возник пожар, на кадрах видны несколько очагов возгорания.

Под атакой также оказалась Сизрань и ее НПЗ: смотрите видео

Атаку дронов на промышленное предприятие в Самарской области подтвердил и губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, российская сторона якобы сбила более 40 беспилотников, однако на одном из промышленных предприятий зафиксировали повреждения.

Кроме того, по словам губернатора, в нескольких жилых домах выбиты окна. Федорищев заявил, что пострадавших нет, а на месте работает оперативный штаб.

Атака дронов вызвала масштабный пожар в Сизране / Фото с телеграм-канала Exilenova+

Кроме того, по предварительным данным, ракеты попали в Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева. Предприятие специализируется на ремонте и модернизации авиационной техники, в частности военных самолетов. После атаки на территории комплекса, по сообщениям российских источников, возник масштабный пожар.

Россияне шокированы атакой на Таганрог: смотрите видео

Кроме того, губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что атаки потерпел также состав OZON. По его словам, повреждения зафиксировали в двух многоквартирных и трех частных домах, учебном заведении и коммерческом здании.

Российские власти заявили о повреждении газовой трубы, складов сельскохозяйственных предприятий и продуктового магазина. Слесарь утверждает, что повреждения газовой инфраструктуры не повлияли на работу систем жизнеобеспечения.

Напомним, недавно украинские ракеты уже проводили атаки на Волгоградскую область. Тогда под удар попало местное предприятие "Волгоградпромпроект".

Известно, что после удара обрушился фрагмент производственного цеха предприятия. По данным объективного контроля, полностью разрушена часть здания размером около 20 на 15 метров.

"Волгоградпромпроект" находится под санкциями США из-за деятельности, связанной с российским военно-промышленным комплексом. Предприятие производит ферроценосодержащие катализаторы горения и разрабатывает технологии производства химических веществ.