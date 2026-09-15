24 Канал зібрав все, що відомо про вибухову ніч у Росії.

Які підприємства могли опинитися під ударом дронів та ракет?

У Волгоградській області вибухи пролунали на території АТ "Себряковцемент". Перед цим у регіоні оголошували ракетну та дронову небезпеку.

У Росії пролунали вибухи на території заводу "Себряковцемент": дивіться відео

За попередніми даними, вибух стався в районі цементної печі №5. На підприємство виїхали пожежні екіпажі, а оприлюднені кадри показують густий дим над територією заводу.



Наслідки вибуху у Волгоградській області / Фото з телеграм-каналу Exilenova+



OSINT-канали стверджують, що вибух пролунав в районі печі №5 / Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩

Російські пабліки також повідомляли про можливих загиблих на підприємстві. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.



Росіяни обговорюють кількість загиблих після атаки / Фото з телеграм-каналу Exilenova+

Ще одним можливим місцем атаки стала Сизрань у Самарській області. Там повідомляли про рух ударних безпілотників у напрямку Сизранського НПЗ "Роснафти". Після атаки в промисловій зоні підприємства виникла пожежа, на кадрах видно кілька осередків займання.

Під атакою також опинилась Сизрань та її НПЗ: дивіться відео

Атаку дронів на промислове підприємство в Самарській області підтвердив і губернатор регіону Вячеслав Федорищев. За його словами, російська сторона нібито збила понад 40 безпілотників, однак на одному з промислових підприємств зафіксували пошкодження.

Також, за словами губернатора, вибиті вікна в кількох житлових об'єктах. Федорищев заявив, що постраждалих немає, а на місці працює оперативний штаб.

Атака дронів спричинила масштабну пожежу у Сизрані / Фото з телеграм-каналу Exilenova+

Крім того, попередньо, ракетами було влучання по Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексу імені Г. М. Берієва. Підприємство спеціалізується на ремонті та модернізації авіаційної техніки, зокрема військових літаків. Після атаки на території комплексу, за повідомленнями російських джерел, виникла масштабна пожежа.

Росіяни шоковані атакою на Таганрог: дивіться відео

Крім того, губернатор регіону Юрій Слюсар повідомив, що атаки зазнав також склад OZON. За його словами, пошкодження зафіксували у двох багатоквартирних і трьох приватних будинках, навчальному закладі та комерційній будівлі.

Російська влада заявила про пошкодження газової труби, складів сільськогосподарських підприємств і продуктового магазину. Слюсар стверджує, що пошкодження газової інфраструктури не вплинули на роботу систем життєзабезпечення.

Нагадаємо, нещодавно українські ракети вже атакували Волгоградську область. Тоді, під удар потрапило місцеве підприємство "Волгоградпромпроект".

Відомо, що після удару обвалився фрагмент виробничого цеху підприємства. За даними об'єктивного контролю, повністю зруйнована частина будівлі розміром близько 20 на 15 метрів.

"Волгоградпромпроект" перебуває під санкціями США через діяльність, пов'язану з російським військово-промисловим комплексом. Підприємство виробляє фероценовмісні каталізатори горіння та розробляє технології виробництва хімічних речовин.