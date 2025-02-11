В Энгельсе раздаются взрывы: вероятно, БпЛА атакуют аэродром

В российском Энгельсе в ночь на 11 февраля громко. Оккупанты жалуются на взрывы в районе аэродрома. Вероятно, туда прилетели дроны.

Местные жители насчитали по меньшей мере 11 взрывов в городе. Детали о громкой ночи у оккупантов 24 Канал рассказывает со ссылкой на росСМИ.

Читайте также СМИ назвали ряд объектов, пораженных в России только за последние 2 дня

Взрывы в Энгельсе

Громкие взрывы и звуки, похожие на автоматные очереди, в Энгельсе услышали 11 февраля, примерно в 4 утра. Россияне заявляют, что они доносятся со стороны местного аэродрома стратегической авиации. Его, вероятно, атакуют беспилотники. По ним пробует работать ПВО. Оккупанты пишут о якобы сбитии нескольких дронов.

Россияне жалуются на взрывы в Энгельсе: смотрите видео

Ранее губернатор региона сообщил, что в Саратовской области есть угроза атаки БпЛА. Пока что деталей об атаке и ее последствиях нет.

Оккупанты уже насчитали по меньшей мере 11 взрывов в городе: смотрите видео

Напомним, аэродром "Энгельс" является главной базой для обслуживания и модернизации российских самолетов Ту-95 и Ту-160, а также ключевым местом для установки ракет на эти самолеты.

Где расположен аэродром "Энгельс": смотрите карту