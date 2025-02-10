То есть в период с субботы, 8 февраля, до понедельника, 10 февраля. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на источники, передает 24 Канал.

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Какие последствия атак БпЛА в России

Согласно обнародованной информации, ночью 8 февраля беспилотники массово атаковали Ростов-на-Дону и Ростовскую область. Губернатор региона тогда сообщал, что якобы в 14 жилых домах выбиты окна, а во вражеском минобороны отчитались о сбитии 18 БПЛА.

По данным ASTRA, тогда под атаку попала нефтеперекачивающая станция АО "Транснефть-Приволга" в Чертковском районе. Как сообщают журналисты, в результате падения обломков из-за якобы сбивания беспилотников там повреждена крыша и окна одного из зданий станции.

В то же время в Ростове повреждено остекление административного здания вертолетного завода АО "Роствертол". Отмечается, что это предприятие холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех", которое находится под санкциями стран ЕС и США из-за российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Той же ночью атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию "Андреяновская" в Кумылженском районе Волгоградской области. Она относится к нефтепроводу "Куйбышев-Лисичанск". На территории станции, по предварительной информации, возник пожар.

Также тогда дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод ООО "Славянск-ЭКО" в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Также в поселке Ильский в Краснодарском крае атаковали одноименный Ильский нефтеперерабатывающий завод. О повреждениях пока неизвестно.

Кроме вышеупомянутого, ASTRA сообщает, что в ночь на 9 февраля беспилотник атаковал нефтебазу на улице Советская, 112 в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Повреждений и пострадавших, по предварительным данным, в результате этого якобы нет.

Уже в ночь на 10 февраля дроны атаковали Краснодарский край и Краснодар. Обломки упали на жилой дом в Афипском поселке и на многоэтажку в Краснодаре. Местные СМИ сообщили о пострадавшей беременной женщине, ее муж заявил, "что сейчас с ней все в порядке".

Напомним, что руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщал о фиксации атаки беспилотников на Афипский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших в России. Он играет ключевую роль в обеспечении топливом военной техники России на южном направлении.