Российские дроны провели атаку на Киевскую область: есть погибший, раненые и разрушения в трех районах

Утренняя атака российских дронов на Киевскую область привела к гибели одного человека и ранению еще двух мирных жителей. В результате падения обломков в нескольких районах области были повреждены жилые дома, ветеринарная клиника и складские помещения.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Что известно о последствиях удара в Киевской области?

Вражеские беспилотники нанесли ущерб гражданской инфраструктуре сразу в трех районах области. В Бучанском районе в результате падения обломков были повреждены частные жилые дома. Также вспыхнул пожар на открытой территории.

В Фастовском районе обломки российского дрона повредили здание ветеринарной клиники и частный дом. Местная жительница получила осколочное ранение, однако медицинскую помощь ей оказали на месте.

Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Обуховском районе , где в результате вражеского удара погиб человек, а еще один получил травмы. Кроме того, на территории района загорелось складское помещение.

На местах происшествий работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, правоохранители и медики. Специалисты ликвидируют пожары, оказывают помощь пострадавшим и фиксируют военные преступления России.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в результате российской атаки по АЗС ранены четыре человека. На месте удара загорелся автомобиль, повреждена остановка общественного транспорта и возник пожар в восьмиэтажном нежилом здании. После повторного попадания также загорелись дизельные генераторы. Спасатели ликвидировали все пожары.

9 сентября в Днепровском районе Киева российский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом. В результате атаки погибла 70-летняя женщина, еще четверо жителей – 74-летняя женщина, 69-летний мужчина, 16-летняя девушка и 15-летний парень – получили ранения. В результате попадания возник пожар, огонь охватил помещение с первого по четвертый этажи.