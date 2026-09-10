Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Що відомо про наслідки удару на Київщині?

Ворожі безпілотники завдали шкоди цивільній інфраструктурі одразу в трьох районах області. У Бучанському районі внаслідок падіння уламків зазнали пошкоджень приватні житлові будинки. Також спалахнула пожежа на відкритій території.

У Фастівському районі уламки російського дрона пошкодили будівлю ветеринарної клініки та приватний будинок. Місцева мешканка отримала осколкове поранення, однак медичну допомогу їй надали на місці.

Найтяжчі наслідки зафіксували в Обухівському районі, де внаслідок ворожого удару загинула людина, а ще одна дістала травми. Окрім цього, на території району зайнялося складське приміщення.

На місцях подій працюють підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, правоохоронці та медики. Фахівці ліквідовують пожежі, надають допомогу потерпілим та фіксують воєнні злочини Росії.