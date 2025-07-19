Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно об атаке БпЛА на Москву?

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что якобы были сбиты два беспилотника, которые "пытались атаковать город". Из-за угрозы в столичных аэропортах "Внуково" и "Домодедово" временно ввели ограничения на полеты.

По данным росСМИ, звуки взрывов слышали жители Троицка, что в Подмосковье.

Ситуацию в России также лаконично прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

В Москве что-то в небе,

– написал он.

Впоследствии обновленную информацию предоставили в минобороны России. Там заявили, что силы ПВО с 15:00 до 19:00 якобы "сбили 27 украинских БпЛА", в том числе 4 над Московским регионом.

Напомним, беспилотники уже регулярно атакуют ряд российских регионов, в том числе и Москву. В ночь на 18 июля россияне жаловались на взрывы в Истринском районе и рядом со Звенигородом в Московской области.