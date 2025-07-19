Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Читайте також Збивали залізницею: окупанти заявили про знищення понад 70 БпЛА, але є нюанс

Що відомо про атаку БпЛА на Москву?

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що нібито було збито два безпілотники, які "намагалися атакувати місто". Через загрозу в столичних аеропортах "Внуково" та "Домодедово" тимчасово запровадили обмеження на польоти.

За даними росЗМІ, звуки вибухів чули жителі Троїцька, що в Підмосков'ї.

Ситуацію в Росії також лаконічно прокоментував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

В Москві щось в небі,

– написав він.

Згодом оновлену інформацію надали в міноборони Росії. Там заявили, що сили ППО з 15:00 до 19:00 нібито "збили 27 українських БпЛА", зокрема 4 над Московським регіоном.

Нагадаємо, безпілотники вже регулярно атакують низку російських регіонів, зокрема й Москву. В ніч на 18 липня росіяни скаржилися на вибухи в Істринському районі та поряд зі Звенигородом у Московській області.