Брянск атаковали БпЛА: могло прилететь по заводу "Кремний-Эл"

В ночь на 28 апреля россияне жалуются на атаку БпЛА на Брянск. В сети пишут, что могло прилететь в районе завода "Кремний-Эл".

О громкой ночи в Брянске с последствиями пишут российские телеграмм-каналы, информирует 24 Канал.

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Взрывы в Брянске: куда могло прилететь

Ночью 28 апреля жители Брянска слышали от 10 до 15 взрывов. Первые из них прозвучали примерно в 01:40. Местная власть заявила, что якобы отражает атаку беспилотников. И сообщила о повреждении инфраструктуры.

В сети появились кадры пожара. Местные жалуются, что горит в районе завода "Кремний-Эл".

Ночью в Брянске, в районе завода "Кремний-Эл" слышали взрывы: смотрите видео

Что известно об этом заводе

Завод "Кремний-Эл" – одно из ключевых предприятий микроэлектронной промышленности России. Там производят микросхемы и компоненты, которые используются в ракетных комплексах "Тополь-М", "Булава", ЗРК С-300 и С-400, а также в бортовой электронике боевых самолетов.

В последний раз беспилотники атаковали этот завод в январе 2025 года.