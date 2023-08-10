Аэропорты будут закрывать: атаки дронов на Россию могут нанести миллионный ущерб

Ночью 10 августа в Московской области парализовало работу двух аэропортов из-за так называемой атаки беспилотников. Если участятся такие случаи, международные компании могут отказаться пускать туда свои рейсы.

В эфире 24 Канала политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил, что это повлечет за собой миллионный ущерб для России Соответственно, авиакомпании, которые до сих пор сотрудничают с Россией, будут вынуждены отказаться от полетов туда.

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"Один беспилотник – миллионный ущерб"

Следует заметить, что даже без боевого запаса беспилотники могут приносить немало вреда. Особенно, летая вокруг российских аэропортов.

Аэропорты будут закрывать. Это миллионный ущерб. Как оказалось, один относительно копеечный беспилотник может привести к закрытию аэропорта на несколько часов. Это сорваны 30 рейсов,

– заметил Борис Тизенгаузен.

Поэтому авиакомпании, которые продолжают летать в Россию задумаются, нужно ли им нести такие убытки. Ведь люди будут обращаться к ним из-за сорванных или перенесенных рейсов. А это придется компенсировать. Стоит отметить, что речь идет не только о прямых рейсах, но и о пересадочных.

"Если это будет продолжаться дальше, я бы провел аналогию с морскими дронами. Из-за них есть шанс заблокировать торговлю в акватории Черного моря для российских судов. Так же и здесь – один беспилотник полетал – закрытый аэропорт, миллионные потери", – подчеркнул политтехнолог.

При этом на самом деле неважно, был ли дрон с боевым запасом, его сбили или нет. Ущерб в любом случае будет бешеным. Конечно, чтобы такой сценарий действительно работал, подобные случаи должны приобрести постоянный характер. Однако уже не первый раз аэропорты в России закрывают или перенаправляют рейсы в другие города.

Россия и авиакомпании, которые туда летают, будут терпеть миллионные убытки. Они должны понимать, что это будет постоянно. Теперь думайте – отправлять вас рейсы в Россию или нет,

– подчеркнул политтехнолог.

Борис Тизенгаузен о последствиях атаки дронов на аэропорты в России: смотрите видео



Рейсы в Россию могут отменить

С каждой атакой дронов на Россию становится понятно, что их хваленая ПВО не справится со своей задачей. Система противовоздушной обороны несколько мощнее разве что в районе столицы.

Беспилотники, как правило, сбивают в Москве или Подмосковье, однако туда они как-то долетают.

Но даже то, что они вводят план "Ковер", сбивают дроны, это никак не способствует безопасности. Не будет рейсов серьезных международных авиакомпаний, когда в любой момент аэропорт могут закрыть,

– отметил Тизенгаузен.

В конце концов авиакомпании, которые до сих пор не отказались от сотрудничества с Россией, ощутят последствия своих решений. Если они не захотели разорвать связи со страной-агрессором, они будут вынуждены сделать это под давлением обстоятельств.

План "Ковер"

План "Ковер" вводится в России, когда в воздушном пространстве обнаружены неизвестные объекты. Он предусматривает требование немедленной посадки или выведения из соответствующего района всех находящихся в воздухе воздушных судов.

Аэропорты в Москве парализовали из-за атаки дронов: что известно