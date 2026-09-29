Дроны атаковали международный пункт пропуска на границе России и Беларуси

В ночь на 29 сентября беспилотники провели атаку на международный автомобильный пограничный пункт "Красный Камень" на границе России и Беларуси. В результате атаки на территории КПП возник пожар.

Об этом сообщает Telegram-канал Supernova+.

Что известно о атаке на КПП?

Дроны нанесли удар по КПП "Красный Камень" в ночь на 29 сентября. После атаки на территории пункта пропуска вспыхнул пожар.

Дроны атаковали важный КПП / Supernova+

На кадрах видны последствия возгорания и повреждения объектов инфраструктуры.

Атака БПЛА на границе России и Беларуси: смотрите видео

"Красный Камень" – международный автомобильный пункт пропуска на российско-белорусской границе, расположенный в Брянской области России напротив белорусского КПП "Селище" в Гомельской области. Через этот переход осуществляется автомобильное сообщение между двумя странами, в частности движение грузового и легкового транспорта.

Из-за повреждений работа КПП может быть затруднена. На данный момент нет подтвержденной информации о том, как именно атака повлияла на пропуск транспорта через границу.

Напомним, Силы обороны в Мангуше Донецкой области нанесли удар по радиолокационной станции 39Н6 "Каста". Кроме того, украинские военные нанесли удары по пунктам управления беспилотниками противника. Их поразили в Кирносово и Новоайдаре Луганской области.

Также под удар попал ряд складов российских подразделений. В частности, речь идет о помещениях для хранения боеприпасов в Дружном Луганской области, Новоегоровке Харьковской области и Качкарском Донецкой области.

Отдельно сообщается о поражении склада материально-технических средств противника в Комыш-Зоре Запорожской области.