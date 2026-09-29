Про це пише Telegram-канал Supernova+.

Що відомо про атаку КПП?

Дрони вдарили по КПП "Красний Камінь" у ніч на 29 вересня. Після атаки на території пункту пропуску спалахнула пожежа.

Дрони атакували важливий КПП / Supernova+

На кадрах видно наслідки займання та пошкодження об'єктів інфраструктури.

Атака БпЛА на кордоні Росії та Білорусі: дивіться відео

"Красний Камінь" – міжнародний автомобільний пункт пропуску на російсько-білоруському кордоні, розташований у Брянській області Росії навпроти білоруського КПП "Селище" у Гомельській області. Через цей перехід проходить автомобільне сполучення між двома країнами, зокрема рух вантажного та легкового транспорту.

Через пошкодження робота КПП може бути ускладнена. Наразі немає підтвердженої інформації про те, як саме атака вплинула на пропуск транспорту через кордон.

Нагадаємо, Сили оборони у Мангуші Донецької області уразили радіолокаційну станцію 39Н6 "Каста". Крім того, українські військові завдали ударів по пунктах управління безпілотниками противника. Їх уразили у Кирносовому та Новоайдарі Луганської області.

Також під гарячу руку потрапила низка складів російських підрозділів. Зокрема, йдеться про приміщення для зберігання боєприпасів у Дружньому Луганської області, Новоєгорівці Харківської області та Качкарському Донецької області.

Окремо повідомляється про ураження складу матеріально-технічних засобів противника у Комиш-Зорі Запорізької області.