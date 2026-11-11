Есть погибший и раненые: Россия посреди дня нанесла удар дронами по Яготину

Днем 11 ноября российские ударные беспилотники провели атаку на Яготин в Бориспольском районе Киевской области. В результате атаки погиб человек, есть раненые.

Об атаке и ее последствиях сообщил в Telegram начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Последствия обстрела города

По информации ОВА, в результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура.

В частности, в зданиях двух детских садов выбило окна. Из-за этого 12 ноября учреждения будут работать дистанционно.

Также поврежден автомобиль, два жилых дома и нежилое помещение значительной площади. На месте продолжается ликвидация пожара и устранение последствий российского удара.

Кроме того, во время атаки российский беспилотник поразил местный лицей. На момент удара в укрытии находился 171 ребенок. Благодаря тому, что ученики и сотрудники учреждения были в укрытии, удалось избежать пострадавших среди них.