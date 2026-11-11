Є загиблий та поранені: Росія посеред дня вдарила дронами по Яготину

Про атаку та її наслідки повідомив у телеграмі начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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Наслідки обстрілу міста

За інформацією ОВА, внаслідок атаки зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура.

Зокрема, у будівлях двох дитячих садків вибило вікна. Через це 12 листопада заклади працюватимуть дистанційно.

Також пошкоджено автомобіль, два житлові будинки та нежитлове приміщення значної площі. На місці триває ліквідація пожежі та усунення наслідків російського удару.

Крім того, під час атаки російський безпілотник поцілив у місцевий ліцей. На момент удару в укритті перебувала 171 дитина. Завдяки тому, що учні та працівники закладу були в укритті, вдалося уникнути постраждалих серед них.