В укритті перебувала 171 дитина: в Яготині на Київщині ворожий дрон влучив по території ліцею

Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

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Що відомо про атаку?

Ворожий дрон близько 12 години 11 листопада влучив у територію ліцею в Яготині.

Це звичайний заклад для діток, немає жодного військового сенсу– наголосив Ткаченко.

Під час удару всі 171 дитина, а також учителі та працівники ліцею перебували в укритті. Завдяки цьому вдалося уникнути жертв і постраждалих.

На території навчального закладу виникла пожежа. Наразі рятувальники завершують її ліквідацію, після чого розпочнуться роботи з відновлення благоустрою.

Також вибух пошкодив автомобіль, огорожу та вікна у двох приватних будинках, розташованих поруч із ліцеєм. На місці працюють усі необхідні служби.

Нагадаємо, вранці 11 листопада окупанти також атакували Полтаву ударними безпілотниками. Повітряну тривогу в різних районах Полтавщини оголосили після 09:40 через загрозу дронової, а подекуди й ракетної атаки. Близько 10:10 місцеві жителі почули перші вибухи.

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Згодом Повітряні сили повідомили про рух реактивного безпілотника в напрямку міста, а військові попередили про загрозу ударів "Бандеролей". Унаслідок атаки зафіксували влучання по території приватного підприємства, де виникла пожежа. Попередньо, троє людей отримали поранення.

Крім того, на іншій локації в Полтаві впав ворожий безпілотник, унаслідок чого, за попередніми даними, пошкоджено приватний будинок. На місцях працюють усі необхідні служби, інформація про наслідки атаки уточнюється.