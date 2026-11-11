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У Полтаві прогриміла серія вибухів: на місто націлились дрони

Дарія Черниш
Атака на Полтаву

Атака на Полтаву / Колаж 24 Каналу

Росія продовжує бити по українських містах за допомогою дронів. Так, вранці 11 листопада вибухи прогриміли у Полтаві.

Про це пише секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова та керівник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

 
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Що відомо про атаку?

Повітряну тривогу у різних районах Полтавщини оголошували після 09:40. Вона була пов'язана із загрозою дронової, а подекуди й ракетної атаки.

Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух реактивного безпілотника у напрямку міста.

Близько 10:10 містяни почули перші вибухи.

Інформація уточнюється! Зберігається загроза ворожих ударів!– додала Ямщикова.

Через три хвилини військові попередили про рух "Бандеролей" в напрямку обласного центру. Після цього у місті знову було гучно – прогриміла серія вибухів.

В ОВА також підтвердили, що ворог атакує Полтаву. Проте наразі немає інформації про можливі наслідки обстрілу.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, а також про вибухи та їхні наслідки ви можете прочитати у телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, російські війська завдали ударів по енергетиці Одещини. Внаслідок атаки без світла залишилися близько 135 тисяч споживачів у трьох районах регіону. На жаль, через удар загинула людина.

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