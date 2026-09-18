Россия обстреляла Киевщину: пострадала целая семья с 3 детьми

Утром Россия совершила атаку на Киевскую область с помощью дронов. В результате вражеского обстрела повреждена гражданская инфраструктура.

О последствиях утренней атаки рассказали глава ОВА Тимур Ткаченко и ГСЧС.

Сколько людей пострадали из-за удара по Киевщине?

На Фастовщине пострадала многодетная семья – мать, отец и 3 ребенка.

У детей обнаружили акубаротравму и острые реакции на стресс. Всех троих госпитализировали в больницу.

Также в медучреждение забрали отца. Мужчина получил термические ожоги, осколочное ранение и резаную рану стопы.

Матери оказали помощь на месте. У нее – острая реакция на стресс.

В результате атаки один частный дом разрушен, еще один поврежден. Также поврежден автомобиль.

"Спасатели и все необходимые службы работают на месте и продолжают фиксировать последствия атаки", – уточнил чиновник.

Последствия удара по Фастовщине / Фото ГСЧС

Напомним, ночью Россия полностью разрушила ТЦ "Амстор" в Запорожье. Спасатели ликвидировали возгорание на общей площади более 10 тысяч квадратных метров. Известно об одном пострадавшем.

Также оккупанты массированно атаковали Конотоп в Сумской области дронами. Повреждены школа, детсад, медучреждения, железная дорога, транспортная инфраструктура и частные дома. Из-за повреждений сетей часть города осталась без электричества и газа. Также пострадали две женщины.