Россия почти сутки атаковала Киевскую область дронами: повреждены склады, гаражи и многоэтажка

Российские войска совершили очередную продолжительную атаку с использованием беспилотников по столичному региону. В результате вражеских ударов были разрушены жилые дома, транспорт и коммерческие помещения.

Воздушная тревога в области продолжалась практически без перерыва в течение всех прошедших суток. Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация.

Что известно об атаке на Киевскую область?

За сутки вражеские дроны повредили девять гражданских объектов в четырех районах.

Больше всего от российского террора пострадали складские помещения, из которых повреждено целых пять. Также под удар попали производственные цеха, гаражи, легковые автомобили и один многоквартирный дом. Разрушения зафиксированы в Обуховском, Бучанском, Бориспольском и Вышгородском районах.

В администрации подчеркнули, что оккупанты целенаправленно наносят удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги,

– отметили чиновники, напомнив о необходимости находиться в укрытиях во время опасности.

В ГСЧС сообщили, что из-за многочисленных воздушных тревог и угрозы повторных ударов спасатели вынуждены периодически отходить на безопасное расстояние.

Последствия атаки в Киевской области / ГСЧС

Напомним, в ночь на 19 сентября оккупанты нанесли удар по украинским регионам двумя ракетами "Циркон" и 174 беспилотниками различных типов, основной удар пришелся на Одесскую и Киевскую области. Силы ПВО смогли сбить 141 вражескую цель, в том числе 138 дронов и три боеприпаса "Бандероль". К счастью, российские ракеты не достигли своих целей, однако зафиксировано попадание в 15 точках. Еще в девяти местах упали обломки сбитых воздушных целей.

Последствия российского террора также зафиксировали в Хмельницкой области. По информации местных властей, системы ПВО сбивали российские дроны, однако в результате атаки на промышленном предприятии вспыхнул пожар. Обходилось без пострадавших и погибших.