О последствиях утреннего удара сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Что известно о российском терроре в Хмельницкой области?

Глава области отметил, что в результате вражеской атаки вспыхнул пожар на территории одного из предприятий в Хмельницком районе. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и полностью ликвидировали огонь.

К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Информация о погибших и пострадавших не поступала,

– подчеркнул чиновник.

Всего за прошедшие сутки и сегодня утром защитники неба уничтожили над регионом два вражеских беспилотника.

Напомним, в ночь на 19 сентября российские войска провели атаку на Украину двумя ракетами "Циркон" и 174 беспилотником различных типов. Основными направлениями удара стали Одесская и Киевская области. Защитники неба уничтожили или подавили 141 вражескую цель, в том числе 138 дронов и три боеприпаса "Бандероль". Российские ракеты своих целей не достигли, однако зафиксировано попадание воздушных целей в 15 точках, еще в девяти местах упали обломки сбитых ракет.

Отметим, вечером 18 сентября российские войска провели атаку на Киевскую область ударными беспилотниками. В результате атаки в Бучанском районе пострадали двое мужчин – они получили осколочные ранения и были госпитализированы. Также в этом районе загорелось складское помещение, а еще одно складское помещение было повреждено в Бориспольском районе.

В тот же день российские войска провели атаку на Кременчугский район Полтавской области, нанеся удар по одному из частных предприятий. В результате атаки пострадали люди, также были повреждены прилегающие здания и автомобили.

К слову, Владимир Зеленский рассказал, что в Украине успешно испытали в бою новые перехватчики для уничтожения российских реактивных беспилотников. Разработки двух компаний уже продемонстрировали способность поражать такие цели на высокой скорости, что позволит повысить эффективность уничтожения дронов такого типа.