Утром в Кременчуге был слышен звук взрыва. Для города и его окрестностей объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов.

Что известно об ударе по Кременчугскому району?

Как сообщил глава ОВА Виталий Дьяковнич, враг нанес удар по одному из частных предприятий в Кременчугском районе.

Повреждения получили расположенные рядом здания и автомобили. Также два человека получили травмы средней степени тяжести. Они госпитализированы.

Последствия вражеской атаки / Фото ОВА

Напомним, утром под атакой беспилотников находилось и Житомирское общество. Там враг попал по гражданскому предприятию, которое уже уничтожило месяц назад.

В Киевской области под ударами россияне была Фастовщина. Там оккупанты повредили частные дома. Пострадала целая семья с тремя детьми.

Накануне враг попал по предприятию в Коростенском районе, в результате чего загорелись склады и производственное здание. Этот удар унес жизни двух человек.