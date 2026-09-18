Вранці у Кременчуці було чути звук вибуху. Для міста і його околиць оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів.

Що відомо про удар по Кременчуцькому району?

Як повідомив глава ОВА Віталій Дяківнич, ворог завдав удару по одному з приватних підприємств у Кременчуцькому районі.

Пошкоджень зазнали розташовані поруч будівлі та автомобілі. Також двоє людей отримали травми середнього ступеню тяжкості. Їх госпіталізовано.

Наслідки ворожої атаки / Фото ОВА

Нагадаємо, вранці під атакою безпілотників перебувала і Житомирська громада. Там ворог поцілив по цивільному підприємству, яке вже знищив місяць тому.

У Київській області під ударами росіяни була Фастівщина. Там окупанти пошкодили приватні будинки. Постраждала ціла родина з трьома дітьми.

Напередодні ворог влучив по підприємству у Коростенському районі, внаслідок чого загорілися склади і виробнича будівля. Цей удар забрав життя двох людей.