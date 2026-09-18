Про це повідомили глава ОВА Віталій Бунечко та ДСНС.

Які наслідки удару по Коростеню?

Внаслідок удару по підприємству виникли пожежі в складській та виробничій будівлях.

Станом на ранок рятувальники загасили займання. Під час повторних сигналів повітряної тривоги їй довелося відходити у безпечне місце.

На місці працювали 56 рятувальників та 17 одиниць техніки ДСНС, а також екстрені служби та волонтери Загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста.

Наразі на місці удару завершується розбір завалів та оцінка масштабу завданих пошкоджень.

На жаль, ворожа атака забрала життя двох людей. Ще дві людини постраждали – вони у стані середньої важкості перебувають в лікарнях області.

Наслідки удару по Житомирщині / Фото ДСНС

Нагадаємо, вранці окупанти обстріляли дронами Київську область. У Фастівському районі постраждала ціла родина з 3 дітьми. Пошкоджені житлові будинки.

Внаслідок атаки на Конотоп частина міста залишилася без світла. Крім того, пошкоджені школа, дитсадок, медзаклади, залізниця, транспортна інфраструктура та приватні будинки.