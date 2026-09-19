Про наслідки ранкового удару повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Що відомо про російський терор на Хмельниччині?

Очільник області зазначив, що внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа на території одного з підприємств у Хмельницькому районі. Рятувальники оперативно прибули на місце події та повністю ліквідували вогонь.

На щастя, обійшлося без людських жертв.

Інформація про загиблих і травмованих не надходила,

– підкреслив посадовець.

Загалом протягом минулої доби та сьогоднішнього ранку оборонці неба знищили над регіоном два ворожі безпілотники.

Нагадаємо, у ніч проти 19 вересня російські війська атакували Україну двома ракетами "Циркон" та 174 безпілотниками різних типів. Основними напрямками удару стали Одеська та Київська області. Оборонці неба знищили або подавили 141 ворожу ціль, зокрема 138 дронів і три боєприпаси "Бандероль". Російські ракети своїх цілей не досягли, однак зафіксовано влучання повітряних цілей на 15 локаціях, ще у дев'яти місцях впали уламки збитих.

Зазначимо, увечері 18 вересня російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками. Унаслідок атаки в Бучанському районі постраждали двоє чоловіків – вони отримали осколкові поранення та були госпіталізовані. Також у районі загорілося складське приміщення, а ще одне складське приміщення було пошкоджене у Бориспільському районі.

Того ж дня російські війська атакували Кременчуцький район Полтавщини, завдавши удару по одному з приватних підприємств. Унаслідок атаки постраждали люди, також пошкоджені прилеглі будівлі та автомобілі.

До слова, Володимир Зеленський розповів, що в Україні успішно випробували в бою нові перехоплювачі для знищення російських реактивних безпілотників. Розробки двох компаній уже продемонстрували здатність уражати такі цілі на високій швидкості, що дозволить підвищити ефективність знищення дронів такого типу.