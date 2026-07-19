Крым подвергся атаке дронов: в Ялте "прилетел" удар по электроподстанции

В ночь на 19 июля жители Крыма зафиксировали налет беспилотников. Российские силы ПВО пытались сбивать БПЛА, в частности, над Феодосией и Ялтой.

Там, а также в Судаке, слышали взрывы. О ситуации в Крыму пишет телеграм-канал "Крымский ветер".

Что известно о последствиях атаки дронов?

После взрывов, прогремевших в Ялте около 2 часов ночи, в городе отключилось электричество.

Беспилотники кружили над Ялтой: смотрите видео

Впоследствии стало известно, почему взрывы привели к повреждению электроподстанции ПС 110/10 кВ "Дарсан" над 10-м микрорайоном. Там вспыхнул пожар.

Важно! Электроподстанция играет критическую роль в энергоснабжении всего города и прилегающих курортных поселков



Пожар после прилета на подстанции "Дарсан" / "Крымский ветер"

В Мисхоре и ряде других районов временно пропало электроснабжение. Местные жители Ялты активно обсуждают ситуацию в чатах.

Что пишут об атаке на электростанцию в Ялте: смотрите скриншоты

"Крымский ветер", кстати, отмечал, что Керченский мост был перекрыт с 23:33. По сообщениям подписчиков канала, взрывы в Керчи раздавались в 23:41 и 02:34. Информации о последствиях пока нет.

Также около 02:12 три мощных взрыва прогремели вблизи Судака. Вспышки зафиксировали в районе села Миндальное, где расположена электроподстанция 110 кВ "Миндальная". После этого в Феодосии наблюдались перебои с электроснабжением. Последствия уточняются.

В эту же ночь беспилотники посетили и Россию. Дроны провели атаку на промышленную зону вблизи Михайловска в Ставрополье. После ударов вспыхнули масштабные пожары, а местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным OSINT-сообществ, под удар в третий раз за последние недели попала нефтебаза "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт" – один из крупнейших топливно-логистических объектов на юге России.