Там, а також у Судаку, чули вибухи. Про ситуацію в Криму пише телеграм-канал "Кримський вітер".

Що відомо про наслідки атаки дронів?

Після вибухів, що прогриміли в Ялті близько 2-ї ночі, у місті зникло світло.

Безпілотники кружляли над Ялтою: дивіться відео

Згодом стало відомо, що вибухи призвели до пошкодження електропідстанції ПС 110/10 кВ "Дарсан" над 10-м мікрорайоном. Там спалахнула пожежа.

Важливо! Електропідстанція відіграє критичну роль в енергопостачанні всього міста та прилеглих курортних селищ



Пожежа після прильоту на підстанції "Дарсан" / "Кримський вітер"

У Місхорі та низці інших районів тимчасово зникло електропостачання. Місцеві жителі Ялти активно обговорюють ситуацію в чатах.

Що пишуть про атаку на електростанцію в Ялті: дивіться скриншоти

"Кримський вітер" до слова зазначав, що Керченський міст був перекритий із 23:33. За повідомленнями підписників каналу, вибухи в Керчі лунали о 23:41 та 02:34. Інформації про наслідки наразі немає.

Також близько 02:12 три потужні вибухи пролунали поблизу Судака. Спалахи зафіксували в районі села Миндальне, де розташована електропідстанція 110 кВ "Миндальна". Після цього у Феодосії спостерігали перебої з електропостачанням. Наслідки уточнюються.

Цієї ж ночі безпілотники завітали й до Росії. Дрони атакували промислову зону поблизу Михайлівська на Ставропіллі. Після ударів спалахнули масштабні пожежі, а місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації. За даними OSINT-спільнот, під удар втретє за останні тижні потрапила нафтобаза "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт" – один із найбільших паливно-логістичних об'єктів на півдні Росії.