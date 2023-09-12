В результате "хлопка" в Курской области погибших нет. По словам местных властей, то незначительно пострадали несколько зданий.

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Вспышки в российском городе

В ночь на 12 сентября дроны атаковали город Рыльск Курской области. Местный губернатор сообщил, будто с украинского беспилотника сбросили взрывное устройство. Российские власти заявили, что в результате атаки никто не пострадал – только выбило окна на улице Ленина. На место вызвали силовиков.

Спустя небольшой промежуток времени губернатор сообщил о повторной атаке БпЛА. Известно, что в местном админздании на той же улице повредило крышу, а также ударная волна выбила стекло.

БпЛА снова летают над Рыльском: смотрите видео

"Хлопок" процветает в России