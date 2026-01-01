Россияне жалуются на атаку дронов на Москву: работа аэропортов приостановлена

Российская столица вечером 1 января страдает от неизвестных беспилотников. Из-за угрозы атаки пришлось приостановить работу местных аэропортов.

Российские экстренные службы работают на месте падения обломков БпЛА. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Лента.ру" и мэра Москвы Сергея Собянина в Telegram.

Какова ситуация с безопасностью в Москве?

Городской голова Собянин в течение нескольких часов отчитывается о работе российской противовоздушной обороны в городе. По его словам, за вечер вражеская ПВО уже якобы успела сбить более чем 20 дронов.

Сергей Собянин уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Однако полностью обезопасить Москву от БпЛА так и не удалось, несмотря на усилия тамошних военных. Так, росСМИ пишут о задержке более 60 рейсов в местных аэропортах.

Там уточняют, что режим "Ковер" ввели над такими аэропортами:

"Шереметьево";

"Внуково";

"Домодедово";

"Жуковский".

Заметим, что накануне, 31 декабря, в подмосковном городе Домодедово произошла масштабная авария на электросетях. Из-за этого значительная часть района осталась без электроэнергии.

Интересно! Пилот Королевских ВВС в отставке, военный аналитик Sky News Шон Белл в интервью для 24 Канала высказал мнение, что москвичи все же начинают чувствовать войну. В частности он вспомнил инцидент, когда в центре Москвы в результате взрыва автомобиля погиб высокопоставленный российский генерал Фанил Сарваров.

Какими были предыдущие атаки на Россию?