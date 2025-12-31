Жители также жалуются на отсутствие отопления и водоснабжения. Подробности предновогоднего блэкаута в России сообщает 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.
Актуально Россияне показали "обломки дрона", который "атаковал резиденцию Путина": что не так с этими кадрами
Что известно об отключении света в Домодедово?
По данным компании "Мособлэнерго", массовые отключения света и тепла вызваны техническим сбоем в системе электроснабжения.
Представители предприятия заверили, что бригады уже "работают над устранением проблемы", и извинились у жителей за временные неудобства. Между тем на улице минус 8 градусов, что значительно усложняет ситуацию.
Домодедово осталось без света: смотрите фото из сети
Отметим, что в ночь на 31 декабря в населенном пункте Раменское в Подмосковье из-за аварии на высоковольтной подстанции без электричества, воды и тепла оказались около 120 тысяч жителей города.
В местных чатах многие жители Раменского не поверили официальной версии о технической аварии и традиционно распространяли конспирологические теории, обвиняя в диверсии Украину.
К тому же вечером 30 декабря беспилотники атаковали несколько регионов России. В частности, тогда в Подмосковье произошел масштабный блэкаут, из-за чего без электроэнергии остались от 100 до 600 тысяч жителей.
Проблемы россиян из-за войны: последние новости
В ночь на 31 декабря дроны ударили по нефтеперерабатывающему заводу и нефтяному терминалу в Туапсе (Краснодарский край).
В результате атаки была повреждена установка первичной переработки нефти, транспортные трубопроводы, газовую магистраль, теплосеть, а также несколько зданий, включая морской кадетский корпус и жилые дома.
Интересно, что российские пользователи соцсетей активно комментировали инцидент фразами вроде "Елочка, гори!".
В тот же 31 декабря, накануне Нового года, неспокойно было и в Рыбинске Ярославской области. Город подвергся вероятной атаке неизвестных беспилотников, что сопровождалось серией взрывов и сильным пожаром.