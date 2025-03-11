Россияне жалуются из-за большого количества пострадавших после атаки дронов, также есть погибшие

В России фиксируют большое количество пострадавших после ночной атаки дронов. Наихудшая ситуация в Подмосковье.

По данным российских СМИ, пострадали 20 человек, взрывы в России раздавались с ночи до утра 11 марта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Сколько людей погибло и пострадало в России после атаки дронов

Российские СМИ сообщают, что в результате атаки ударных дронов пострадали 20 человек, среди которых 3 детей. 2 человека погибли.

1 погибший мужчина – охранник местного предприятия. Второй мужчина скончался в реанимации.

Губернатор Московской области сообщает, что наибольший ущерб понесли три муниципалитета Подмосковья.

В Ленинском городском округе от обломков БпЛА пострадали 6 человек. Угрозы их жизни нет.

38 летний мужчина, работающий охранником на предприятии "Мираторг", погиб. Еще 2 человека там пострадали. Еще один мужчина 44 лет госпитализирован с травмами головы.

На стоянке "Мираторга" сгорело 20 автомобилей.

В Домодедово обломки БпЛА травмировали 43-летнюю женщину, она в тяжелом состоянии.

В Раменском 5 человек обратились за медицинской помощью, но их отпустили врачи, никаких серьезных травм они не получили.

Добавим, что западные СМИ и российские власти уже говорят о рекордности этой атаки. По информации Минобороны России, они якобы сбили 337 дронов, из них почти треть долетела до Московской области. В общем ПВО России работало в десяти регионах страны.

Атака происходит накануне важных переговоров между представителями Украины и США в Саудовской Аравии, где планируется обсуждение путей урегулирования войны. Из-за атаки были введены ограничения на полеты в и из четырех ключевых аэропортов Москвы.

Один из дронов, вероятно, попал в последний этаж дома на Домодедовской улице Москвы. Также есть попадания БпЛА в дома в Раменском, Видном, Высоком Берегу.

БпЛА фиксировали в населенных пунктах Московской области Коломны, Зарайск, Серебряные пруды, Серпухово, Раменское, Воскресенск, Луховицы, Бронницы, Домодедово, Ленинское, Подольск, Электросталь и Котельники.