После атаки БпЛА на территории аэропорта Шереметьево в Москве вспыхнул пожар: первые кадры
- В ночь на 17 мая московский аэропорт Шереметьево подвергся атаке беспилотников, что повлекло пожар на территории аэропорта.
- Из-за атаки в Шереметьево отменили или перенесли около 200 рейсов, а в аэропорту Внуково почти 100 рейсов.
В ночь на 17 мая Московская область оказалась под атакой беспилотников. После налета дронов на территории аэропорта Шереметьево возник пожар.
Об этом сообщает российский телеграм-канал Astra.
Что происходит в аэропорту Шереметьево?
По предварительной информации, возгорание произошло в районе третьей взлетно-посадочной полосы, однако что именно вспыхнуло – пока неизвестно.
Между тем в пресс-службе аэропорта Шереметьево заявили о "падении обломков БпЛА". Там утверждают, что обломки якобы находятся "на безопасном расстоянии" от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов.
На месте работают оперативные службы, принимаются необходимые меры безопасности. Пострадавших и разрушений в районе аэропорта нет,
– говорится в сообщении.
Как рассказывают очевидцы, во время атаки работники на стойках регистрации и в магазинах оставили свои рабочие места. В аэропорту также выключили главное табло, оставив только рекламные трансляции, а через громкоговорители людей призвали сохранять спокойствие и отойти от окон.
После утренней атаки в Шереметьево отменили или перенесли около 200 рейсов. Согласно данным онлайн-табло, изменения коснулись более 100 рейсов на прилет и еще примерно 100 – на вылет.
Также перебои в работе зафиксировали в аэропорту Внуково, где отменили или перенесли почти 100 рейсов – 61 на прилет и 37 на вылет.
Напомним, кроме аэропорта 17 мая под атакой также оказался крупный топливный объект в Московской области. Речь идет о Солнечногорской наливной станции (СНС), входящей в систему магистральных нефтепродуктопроводов вокруг Москвы.
Станцию используют для приема, хранения и транспортировки бензина и дизельного топлива. Она расположена вблизи села Дурыкино и оснащена рядом резервуаров для горючего.
Взрывы также раздавались в Зеленограде, Сходне, Клину, Химках, Дедовске, Лобне и Наро-Фоминске.
В минобороны России заявили, что в ночь на 17 мая российская ПВО якобы сбила и перехватила 556 беспилотников над разными регионами страны. В то же время мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что более 120 дронов якобы было уничтожено над столичным регионом.
В ночь на 15 мая Силы обороны поразили Рязанский НПЗ – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, которое обеспечивает горючим оккупационные войска. В результате удара были повреждены установки переработки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 и установка гидроочистки дизельного топлива.
Кроме этого, военные поразили пункт управления врага в районе Покровска Донецкой области, а также атаковали российских оккупантов в Шахтерске, Михайловке, Ялте, Селидово Донецкой области и в Любимовке Запорожской области.
Как ранее сообщили журналисты Reuters, Украина вдвое увеличила удары по НПЗ в 2026 году. По подсчетам издания, украинские дроны с января по май вывели из строя около 700 тысяч баррелей в сутки мощностей по нефтепереработке на 16 российских НПЗ. Причем часть из них Вооруженные силы атаковали неоднократно.