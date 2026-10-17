Закрыли основные аэропорты на всю ночь: Москва и еще 14 регионов России подверглись массированной атаке дронов

Утром 17 октября Москва и еще 14 российских регионов подверглись массированной атаке ударных беспилотников. Из-за угрозы с воздуха в столице России пришлось закрыть четыре главных аэропорта, а пассажиры часами ждали в самолетах.

Об атаке на Москву сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Что известно об атаке на Москву?

На подлете к городу якобы удалось уничтожить 75 беспилотных аппаратов. В то же время Собянин признал, что вследствие падения обломков на местах работают экстренные службы, хотя точное количество дронов, достигших целей, он не назвал.

Работа московских аэропортов блокируется уже второй день подряд, из-за чего воздушное пространство над городом фактически остается закрытым. По данным Росавиации, "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" не принимали и не отправляли рейсы с полуночи до семи утра. Самолеты массово перенаправляли в другие регионы.

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В целом масштабы налета оказались значительными. В Министерстве обороны России сообщили о перехвате 610 беспилотников над 15 регионами страны-агрессора, в частности над Московской и Ленинградской областями.

Не первая массированная атака

Напомним, в ночь на 16 октября Россия подверглась атаке беспилотников, поэтому пришлось ограничить работу 22 аэропортов, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Самаре. В столичных аэропортах ограничения длились более пяти часов, а в Домодедово – более семи. Тогда мэр Москвы заявлял, что российская ПВО якобы сбила 79 дронов, летевших на город.

Кроме того, масштабный коллапс в небе над Москвой фиксировали и 10 октября. Тогда из-за атаки нескольких сотен дронов пришлось отменить или задержать более 300 авиарейсов.