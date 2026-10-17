Про атаку на Москву повідомив мер російської столиці Сергій Собянін.

Що відомо про атаку на Москву?

На підльоті до міста нібито вдалося знищити 75 безпілотних апаратів. Водночас Собянін визнав, що внаслідок падіння уламків на місцях працюють екстрені служби, хоча точної кількості дронів, які досягли цілей, не назвав.

Роботу московських летовищ блокують уже другий день поспіль, через що повітряний простір над містом фактично залишається закритим. За даними Росавіації, "Шереметьєво", "Домодєдово", "Внуково" та "Жуковський" не приймали й не відправляли рейси з опівночі до сьомої ранку. Літаки масовано перенаправляли в інші регіони.

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Загалом масштаби нальоту виявилися значними. У Міністерстві оборони Росії відзвітували про перехоплення 610 безпілотників над 15 регіонами країни-агресорки, зокрема над Московською та Ленінградською областями.

Не перша масована атака

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня Росія зазнала атаки безпілотників, через що довелося обмежити роботу 22 аеропортів, зокрема в Москві, Санкт-Петербурзі, Казані та Самарі. У столичних аеропортах обмеження тривали понад п'ять годин, а в Домодєдово – понад сім. Тоді мер Москви заявляв, що російська ППО нібито збила 79 дронів, які летіли на місто.

Крім того, масштабний колапс у небі над Москвою фіксували й 10 жовтня. Тоді через атаку кількох сотень дронів довелося скасувати чи затримати понад 300 авіарейсів.