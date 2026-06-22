"Moscow never sleeps": россияне вновь жалуются на атаку дронов в Московской области

Ночью и утром 22 июня на Россию обрушился массированный натиск неизвестных беспилотников. На налеты дронов жаловались, в частности, жители Москвы и Московской области.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+ и мэр Москвы Сергей Собянин.

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Что известно об атаке дронов на Москву?

Жители Московской области публиковали в соцсетях многочисленные видео пролета беспилотников и взрывов. На обнародованных кадрах также видны столбы дыма, поднимавшиеся в небо.

Мэр российской столицы Сергей Собянин в течение ночи и утра также отчитывался о работе так называемой ПВО – первые сообщения появились еще около трех часов ночи.

По словам Собянина, на подлете к Москве якобы было сбито несколько десятков беспилотников.

Дрон пролетает над Московской областью: смотрите видео

Из-за атаки дронов ночью также временно приостановили работу московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Уже к утру ограничения на прием и отправку самолетов отменили.

В Московской области утром раздавались взрывы: смотрите видео

В целом, по данным Минобороны России, за ночь силы ПВО "сбили и перехватили" 301 беспилотник. Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, а также временно оккупированного Крыма и акваториях Азовского и Чёрного морей.

После взрывов в небо поднимается дым / Фото: Exilenova+

Какие объекты подверглись обстрелу ночью?

С вечера 21 июня и в течение ночи 22 июня под обстрелом находились объекты оккупантов в Крыму.

В частности, под массированной атакой дронов оказалась Таврическая ТЭС, расположенная недалеко от Симферополя, возле села Ивановка. Речь идет о газовой теплоэлектростанции мощностью около 470 МВт, которую Россия построила после оккупации Крыма для обеспечения полуострова электроэнергией.

Также под обстрелом оказался Армянск. По предварительным данным, там был нанесен удар по зданию пограничной службы ФСБ России возле железнодорожного вокзала, возник пожар. После взрыва последовала детонация, вероятно, боеприпасов. В городе в воздухе пахнет гарью.