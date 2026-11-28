В ночь на 28 ноября на Москву и Московскую область атаковали сотни беспилотников. Всего в направлении региона якобы летели 462 БПЛА.

Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Что известно об атаке на Москву?

По состоянию на час ночи он заявил о 48 якобы уничтоженных дронах, которые направлялись к российской столице.

Впоследствии мэр Москвы обновил данные. По его словам, с вечера пятницы в направлении Московской области летели 462 беспилотника, однако большинство из них российская ПВО якобы перехватила на дальних подступах к столице. Непосредственно на подлете к Москве было уничтожено 123 БПЛА.

Из-за угрозы беспилотников ограничения на полеты ввели в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Также временно ограничили работу аэропортов в Калуге, Пензе, Саратове и Тамбове.

Последствия атаки отразились и на пассажирских рейсах. В частности, около полуночи пассажиров рейса из Шереметьево во Владивосток высадили из самолета и сообщили, что отправят другим бортом. Впоследствии вылет перенесли.

Напомним, в ночь на 28 ноября беспилотники провели атаку на ряд регионов России, в частности, Москву, Ростовскую и Самарскую области. Под ударом оказались Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод и линейная производственно-диспетчерская станция "Самара". Кроме того, из-за угрозы БПЛА работу аэропортов ограничивали сразу в нескольких российских городах.

По данным местных жителей и OSINT-каналов, на Новошахтинском НПЗ после атаки вспыхнул масштабный пожар. Это единственный действующий нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области с проектной мощностью до 7,5 миллиона тонн нефти в год.

Также сообщалось о поражении ЛВДС "Самара" вблизи поселка Просвет, где очевидцы зафиксировали пожар. По информации мониторинговых каналов, это уже третья атака на станцию за ноябрь и пятая за последние два месяца.