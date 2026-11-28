Про це повідомив мер російської столиці Сергій Собянін.

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Що відомо про атаку на Москву?

Станом на першу годину ночі він заявляв про 48 нібито знищених дронів, які прямували до російської столиці.

Згодом мер Москви оновив дані. За його словами, з вечора п'ятниці у напрямку Московської області летіли 462 безпілотники, однак більшість із них російська ППО нібито перехопила на далеких підступах до столиці. Безпосередньо на підльоті до Москви знищили 123 БпЛА.

Через загрозу безпілотників обмеження на польоти запровадили в московських аеропортах Внуково та Домодєдово. Також тимчасово обмежували роботу аеропортів у Калузі, Пензі, Саратові й Тамбові.

Наслідки атаки позначилися й на пасажирських рейсах. Зокрема, близько опівночі пасажирів рейсу із Шереметьєво до Владивостока висадили з літака та повідомили, що відправлять іншим бортом. Згодом виліт перенесли.

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Нагадаємо, у ніч проти 28 листопада безпілотники атакували низку регіонів Росії, зокрема Москву, Ростовську та Самарську області. Під ударом опинилися Новошахтинський нафтопереробний завод і лінійна виробничо-диспетчерська станція "Самара". Крім того, через загрозу БпЛА роботу аеропортів обмежували одразу в кількох російських містах.

За даними місцевих жителів та OSINT-каналів, на Новошахтинському НПЗ після атаки спалахнула масштабна пожежа. Це єдиний діючий нафтопереробний завод у Ростовській області з проєктною потужністю до 7,5 мільйона тонн нафти на рік.

Також повідомлялося про ураження ЛВДС "Самара" поблизу селища Просвєт, де очевидці зафіксували пожежу. За інформацією моніторингових каналів, це вже третя атака на станцію за листопад і п'ята за останні два місяці.